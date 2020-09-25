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Çameli’de pazarcılara HES kodu zorunluluğu

Denizli Çameli Belediyesi, corona virüsü önlemlerine ek olarak ilçede kurulan tüm pazarlarda esnaftan HES kodu alınmasına yönelik uygulama başlattı.

Sozcu.com.tr
12:39 -
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Çameli’de pazarcılara HES kodu zorunluluğu

Çameli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alınan corona virüsü önlemlerine ek olarak, ilçedeki pazar yerlerinde tezgah açan esnaftan, Hayat Eve Sığar (HES) kodu almaya başladı.

Zabıtaların çalışmaları hakkında konuşan pazar esnafı, toplum sağlığı açısından önemli bir uygulama olduğunu söyledi.

Zabıtalara HES kodlarını veren pazarcılar, “Herkesin HES kodu alıp kurallara riayet etmesi hepimizin sağlığı için önemli. Birimizin değil hepimizin, ülkenin sağlığı için önemli” diye konuştu. (DHA)

Corona Denizli pazar uygulama
Son güncelleme: 12:40 25.09.2020
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