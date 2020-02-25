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Cami avlusunda ortalık karıştı… Ezan da durduramadı

Pendik'te bulunan bir caminin avlusunda aynı aileden olduğu iddia edilen bir grup arasında kavga çıktı. Cami müezzini, öğle ezanının ardından çıkan kavgayı sonlandırmak için bir kez daha ezan okudu. Fakat grup buna aldırış etmedi. Avludaki sandalyelerin de kullanıldığı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kavgada 5 kişi yaralandı.

11:47 -
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Cami avlusunda ortalık karıştı… Ezan da durduramadı

Dün saat 13.30 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi’nde bulunan bir camide aynı aileden oldukları öne sürülen bir grup, öğle ezanının ardından, cemaat namaz için içeri girdikten kısa süre sonra, bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Dışarıdan gelen kavga seslerini duyan müezzin ise, kavganın sonlanması için ezanı tekrar okudu. Fakat grup, buna aldırış etmeyerek kavgaya devam etti.

5 KİŞİ YARALANDI

Kavga edenler, etraftakilerin müdahalesiyle kısa süreliğine ayrıldı. Daha sonra grup, bir kez daha karşı karşıya gelerek birbirlerine saldırdı. Sandalyelerin de kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kavgaya müdahale etti. Olayda yaralanan 5 kişi Marmara Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

 

Cami avlusunda yaşanan kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (DHA)

Son güncelleme: 11:57 25.02.2020
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