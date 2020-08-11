Cami imamı ve basın mensuplarına saldıran şüpheliler yakalandı

İstanbul Fatih’te Ayvansaray mahallesinde, 1 Ağustos’ta camide imam olarak görev yapan Hasan Ş. ile cami görevlisi, cami içinde maske takmayan bir otopark çalışanını uyardıkları için saldırıya uğrayarak darp edildi.

Olayın duyulmasından sonra 9 Ağustos’ta otoparka giderek röportaj yapmak isteyen basın mensupları da aynı kişi ve arkadaşları tarafından saldırıya uğradı.

Şikayet üzerine harekete geçen emniyet, bahse konu olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen İsmail Ö., Faik P. ve Hamza T.’yi dün gözaltına aldı. Şüpheliler aynı gün sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.