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Camide ramazan programı yapan AKP’li başkana sosyal medya tepkisi

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Türkiye'deki tüm camiler ibadete kapatılırken, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın dün akşam Ulu Cami'nden yaptığı Ramazan programı sosyal medyada tepki çekti.

Halil ATAŞ
09:52 -
Haberler Gündem
Camide ramazan programı yapan AKP’li başkana sosyal medya tepkisi

Bursa’nın AKP’li Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Ulu Camii’de ‘Ramazan İklimi’ adlı programa katıldı. Aktaş, sosyal medya hesabından programın fotoğraflarını paylaşarak, “Sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlanan Ali Haydar Yıldırım’ın sunduğu Bursa’da Ramazan İklimi programına kıymetli İlahiyatçı Mehmet Emin Ay Hocamız ile konuk oldum. Rabb’im oruçlarımızı kabul, Ramazan ayını bereketli eylesin” ifadelerini kullandı.

(FOTO:SÖZCÜ)

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Aktaş’ın Ulu Camii’nden yaptığı Ramazan programı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medya kullanıcılarının bazı paylaşımları şöyle:

* Corona size bulaşmıyor mu? Bir tek garibana mı yasak. Bu nasıl iş başkan. Biz de gelmek istiyoruz Ulu Cami'ye nasıl olacak?”

* Artık camiler ibadet yeri olmaktan çıkıp televizyonlara program seti olmaya başlamış bu caminin hiç mi bahçesi yok hiç mi dış mekanı yok? 

* Bir siyasi kimliğin dini bir programda olması hiç ahlaki değil. Siyasi nüfuz.

* Bursa’da bunu da gördük! Ak Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Ulu Cami’yi stüdyoya dönüştürdü!

 

 

 

 

AKP Bursa cami canlı Corona Ramazan sosyal medya Sözcü Türkiye
Son güncelleme: 10:02 25.04.2020
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