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Camiden cemaati şaşırtan şarkı! Müftülük suç duyurusunda bulundu

İzmir Müftülüğü, bazı camilerde müzik yayını yapılmasına ilişkin inceleme başlattığını ve konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

20:41 -
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İzmir'de bugün akşam saat 17.00 sıralarında cami cemaatini şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak “Çav Bella” çalındı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin doğru olduğunu belirten İzmir Müftülüğü, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

* Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir.

* Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. (İHA)

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Son güncelleme: 20:58 20.05.2020
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