Camiler açık mı? Camiler ne zaman açılacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarih verdi…

Ramazan Ayı'nın bitmesine sayılı günler kala, vatandaşlar camilerin tekrar ne zaman açılacağını internette aratmaya başladı. Bayram namazı öncesi cemaatle namaz kılınıp kılınmayacağını merak eden vatandaşlar, ‘Camiler açık mı?' sorusunu internette aratmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün akşam yaptığı açıklama ile camiler ne zaman açılacak sorusunun cevabını verdi…

CAMİLER AÇIK MI? CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Hatırlanacağı gibi Türkiye'deki tüm camilerde, 16 Mart'ta cemaat ile namaz kılması yasaklanmıştı. Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş, camilerin açık olacağını ancak vakit namazları ve Cuma namazlarının cemaatle kılınmayacağını söylemişti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün akşam katıldığı bir sahur programında 12 Haziran Cuma günü camilerin bahçelerinde Cuma namazının cemaatle kılınacağını açıkladı.

BAYRAMDA CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de bayram namazının nasıl kılınacak olması. Cemaat ile kılınan bayram namazları hakkında Diyanet’ten henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, bayramda Türkiye’nin birçok ilinde sokağa çıkma uygulaması bekleniyor. Bu sebeple bayramda da camilerin açık olmayacağı tahmin ediliyor.