Camiler kapandı mı? Kandil günü cemaatle namaz kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında corona virüsüne karşı alınan tedbirleri açıkladı. Camilerin açık kalacağını ifade eden Erbaş, “Yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir.” dedi. Cuma ve vakit namazlarının camilerde cemaatle birlikte kılınmayacağını vurgulayan Erbaş, tek başına namaz kılmak isteyenlerin ise camilere girebileceğini ifade etti.

DİYANET'TEN CAMİLER KAPANACAK MI SORUSUNA YANIT

Kuran Kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulacağı ve cuma namazı için sala okunmayacağı bildirildi

Ali Erbaş’ın açıklamalarından satır başları:

* Ülkemizde vaka sayısını artmasıyla birlikte kamu otoritesi tarafından tedbir olarak insanların bir ara geldikleri organizasyonlar iptal edilmiştir.

* Yaşanan bu olağanüstü durum göz önüne alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınması halinde virüsün yayılma riskini artabileceği görülmektedir

* Bu itibarla temel gayelerinden biri de insan hayatını korumak olan İslam dini insanların hayatını tehlikeye atacak cevazlara izin vermez.

NAMAZLARIN EVDE KILINMASINA DAİR UYGULAMALAR VAR

* Nitekim peygamber efendimiz ‘bir yerde insan hayatını tehlikeye atacak bir hastalık olduğunu duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgeden de ayrılmayın’ buyurarak karantina uygulamasına dikkat çekmiş, ‘bulaşıcı hastalık taşıyan kişi sağlam kişinin yanına gitmesin’ buyurarak salgın hastalıklara karşı tedbirli olmanın gereğini vurgulamıştır.

* Bu meyanda salgın hastalık ve doğal afet sebebiyle cemaate katılmanın zor ve tehlikeli olduğu zamanlarda Sahabei Kiramın namazların evlerde kılınmasına dair uygulamalarının varlığı da biliniyor.

* Asrı saadet ve Sahabei Kiram dönemlerine ait bu bilgi ve uygulamalara dayana islam alimleri toplu halde eda edilen ibadetlere katılmak için sağlıklı olmanın yanında başkasına zarar vermemenin de gerekli olduğunu belirtmişlerdir.