Camiler ne zaman açık olacak? Cuma namazları camilerde ne zaman kılınmaya başlayacak?

Türkiye'de corona virüsü önlemlerinde bazı normalleşme adımları atılıyor. Uzun süredir kapalı olan bazı işletmeler tekrardan faaliyete geçerken, vatandaşlar yaklaşan bayram öncesi camilerde namaz kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. İşte camiler için planlanan normalleşme adımları…

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle atılan normalleşme adımları merak ediliyor. Corona virüsü sebebiyle camilerde cemaatle namaz kılınması yasaklanmıştı. Vatandaşlar camilerin tekrardan ne zaman açılacağını merak ediyor. Hükümet tarafından camilerin açılması için belirlenen tarih henüz açıklanmadı. Ancak, konuşulan tarih olarak 12 Haziran öne çıkıyor. 12 Haziran Cuma günü, cami bahçelerinde belirli kurallara uymak şartı ile Cuma namazı kılınmasına izin verilebileceği konuşuluyor. Ayrıca 12 Haziran sonrası vakit namazları da yine belirli hijyen kurallarına uymak şartı ile camilerde kılınabilecek.

BAYRAMDA CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de bayram namazının nasıl kılınacak olması. Cemaat ile kılınan bayram namazları hakkında Diyanet'ten henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, bayramda Türkiye'nin birçok ilinde sokağa çıkma uygulaması bekleniyor. Bu sebeple bayramda da camilerin açık olmayacağı tahmin ediliyor.