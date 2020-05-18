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Camiler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan camilerin açılacağı tarihi duyurdu!

Camilerin açılış tarihi belli oldu. Corona virüsü nedeniyle kapatılan camiler yeniden ibadete açılacak. Ancak salgın nedeniyle camideki ibadetler belirli kurallar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki camiler ne zaman açılacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camilerin açılış tarihi hakkında yaptığı duyuru...

21:22 -
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Camiler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan camilerin açılacağı tarihi duyurdu!

Son dakika gelişmesiyle birlikte camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında camilerin açılışına ilişkin tarihi paylaştı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın camilerin açılışı hakkındaki ifadeleri…

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz.”

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