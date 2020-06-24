Camiler ne zaman açılıyor? Sabah, akşam ve yatsı vakit namazları ne zaman camilerde kılınacak?

Corona virüs nedeniyle 16 Mart tarihinde kapatılan camiler normalleşme adımları ile birlikte kademeli olarak açılmaya başlanmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş maske ve mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazlarını yeniden camilerde kılınabileceği tarihi duyurdu.

VAKİT NAMAZLARI CAMİLERDE NE ZAMAN KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılanabilceği tarihi şu sözlerle duyurdu;

Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren (24 Haziran Çarşamba) maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin.