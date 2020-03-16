Camiler ve mescitlerde cemaatle namaz kılmayın anonsu!

Koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin ardından, yaşamın her alanında tedbirler artırıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ‘Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara’ açıklaması sonrası, Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Merkez İhsaniye Camisinde vakit ve cuma namazları kılınmayacak anonsları yapıldı.

Cami hoparlörlerinde yapılan anonsta, salgın hastalığın riski sona erinceye kadar, camilerde cemaatle vakit namazları ve Cuma namazları kılınmayacağını, vatandaşların namazları evlerinde kılmaları istendi.

İSTANBUL’DA DA ANONSLAR YAPILDI

Akşam namazı ezanından sonra da camilerden Corona virüsü için alınan önlem kapsamında bilgi amaçlı anons yapıldı.

Anonsta, “Saygıdeğer halkımızın dikkatine, salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatçe vakit namazları ve Cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız” denildi. İHA-DHA