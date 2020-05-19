Camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı?

Oruç tutarak geçen Ramazan ayının son günleri yaşanırken vatandaşlar yaklaşan bayramı camilerde bayram namazı ile karşılayabilecekler mi merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Erbaş, katıldığı bir televizyon programında yaklaşan Ramazan Bayramı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAYRAM NAMAZI CAMİDE KILINACAK MI?

Camilerin 12 Haziran’da açılacağını duyuran Erbaş, 24 Mayıs’ta vatandaşların camilerde Bayram Namazı’nı eda edemeyeceklerini açıkladı. Yani vatandaşlar Cuma namazındaki gibi Bayram Namazını kılamayacak.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Kur-an'ı Kerim ‘de Ramazan Bayramı ile ilgili ayet şu şekildedir:

“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz (tekbirler getirmeniz) ve şükretmeniz içindir.” (Bakara, 2/185).

Kur'an- Kerim'deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla evde veya herhangi bir mekânda bayram namazı kılınabilir.

BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Bayram namazları, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez kılınan bir namazdır. Bayram namazının kılınış zamanı ise bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra olarak belirlenmiştir.

BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR, SÜNNET MİDİR?

Cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vaciptir. Cuma namazı için lazım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lazımdır. Bayram namazı için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı geçerli sayılır. Fakat sünnet terk edilmiş olur.

Şâfi mezhebinde bayram namazları sünnettir. Bir görüşe göre de farzdır. Ve İslamın şiarındandır. Cemaatle kılınması önceliklidir. Şâfi mezhebine göre, yalnız başına hutbesiz de kılınabilir.