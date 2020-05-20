Camilerde hangi tedbirler alınacak?

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının görüldüğü 11 Mart’tan bu yana virüsün kontrol altına alınması için birçok kısıtlama tedbiri uygulanıyor. Bunlardan biri de camilerin toplu ibadete kapatılmasıydı. 16 Mart’ta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanan karar, normalleşme süreciyle 29 Mayıs Cuma günü sona eriyor.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Kararı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen pazartesi günü açıkladığı normalleşme takvimi ile duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

* 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz.

* Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz.

“BİRAZ DAHA SABIRLI OLUN”

Müftülükler tarafından belirlenen camilerde kademeli olarak başlatılacak ibadetler sırasında alınacak tedbirler ise henüz netlik kazanmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı yetkileri ile bir toplantı yapıldığını ve perşembe (yarın) günü yapılacak ikinci toplantı ile camilerde alınacak tedbirlerin netlik kazanacağını duyurdu.

Diyanet TV’de canlı olarak yayınlanan ”İftarı Beklerken” programına konuk olan Erbaş, şunları söyledi:

* 29 Mayıs’tan itibaren cuma namazlarımızla tedbirlerimizi alarak başlayacağız. Bununla ilgili geniş katılımlı bir toplantı yaptık. İçişleri Bakan Yardımcımız, Sağlık Bakan Yardımcımız da katıldı.

* Perşembe günü yine bir toplantı yapacağız. Tedbirlerimizi alıp ondan sonra inşallah hasret, özlem bitecek. Vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olmasını bekliyoruz.

* Cami, cemaat için sabırsızlanmak güzel bir şey. Bu sevindiriyor ama yaşadığımız salgın da bizim çok tedbirli olmamızı gerektiriyor.

ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER

Henüz resmi bir açıklama yapılamasa da camilerde alınması beklenen tedbirler arasında, cemaatin belirli aralıklarla saf tutması, seccadelerin evden getirilmesi ve abdestlerin evde alınması bulunuyor. Ayrıca camiye gelenlerin maske kullanması da zorunlu olacak.

Bir süre sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınmasına izin verilen camilerde namaz için cami içleri yerine avlular tercih edilecek.

Cami girişlerine dezenfektan yerleştirilmesi ve namazlardan sonra camilerin dezenfeksiyon işleminden geçirilmesi de alınacak tedbirler arasında.