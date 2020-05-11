Camilerde ne zaman namaz kılınmaya başlanacak? Camiler bayramda açık olacak mı?

Türkiye'de corona virüsü ile ilgili ilk alınan tedbirlerden biri de camilerde cemaat ile namaz kılınmasının yasaklanması olmuştu. Ancak, Türkiye'de corona virüsü ile ilgili mücadele kapsamında bazı verilerin iyi olması sebebiyle bazı normalleşme adımları atılmaya başlandı. AVM'ler, berberler ve güzellik salonları gibi bazı merkezler bugün (11 Mayıs) itibariyle faaliyete geçti. Peki, camiler ne zaman açılacak? Camilerde cemaat ile namaz kılınması ne zaman serbest olacak? Bayram camiler açık olacak mı? İşte tüm bilinmesi gerekenler…

BAYRAMDA CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Camilerin bayramda açık olup olmayacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak, sosyal mesafe kuralının uygulanmasının oldukça zor olduğu camilerin bayramda açık olması beklenmiyor. Ayrıca hafta sonuna gelen arife günü ve bayramın birinci günü sebebiyle birçok ilde sokağa çıkma yasağı olacağı tahmin ediliyor.

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu kapsamda vatandaşların merak ettiği soru ise camilerde tekrar ne zaman namaz kılınmaya başlayacağı… Corona virüsü sebebiyle alınan yasakların birçoğunda normalleşme adımları atılmaya başlandı. Örneğin bugün berberler, kuaförler, güzellik merkezleri ve AVM'ler bugün itibariyle açıldı. Yakın zamanda adliyelerin de açılması planlanıyor. Ancak, hükümetin camiler için açıkladığı bir tarih bulunmuyor. 18 Mayıs'ta yapılacak kabine toplantısında önemli kararların alınması bekleniyor. Ankara kulislerinde konuşulan ise, Haziran ayının ortalarına doğru camilerin tekrar açılması bekleniyor.