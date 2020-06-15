Camilerden bu anons yapılıyor! Salgın 9 ilimizi esir aldı

Corona virüsünün Türkiye’yi 11 Mart’tan itibaren etkisi altına almasının ardından kısıtlama ve yasaklar getirildi. Bu yasak ve kısıtlamalar, 1 Haziran’dan sonra kaldırıldı. Ancak maske, sosyal mesafe ve el hijyen kuralına uyulmadığı için Türkiye’de 14 Haziran rakamlarına göre virüs tespit edilen kişi sayısı bin 500’ü geçti. Bazı illerimizde vaka artışı gözlemlenirken; Adana, Kastamonu, Bitlis, Bursa ve Adana’da vatandaşlar kurallara uyulması konusunda uyarıldı.

ADANA’DA CAMİLERDEN ANONS GEÇİLDİ

Adana’da camilerden gün boyu “Dikkat! Corona virüsü vaka sayısı arttığı için maske takalım, sosyal mesafeye uyalım, el hijyenini dikkat edelim” anonsları yapıldı. Ancak bu anonsun yapıldığı bir caminin hemen yanında bulunan bankta oturan iki kişi de ne maske vardı ne de sosyal mesafeye dikkat edildi.

KASTAMONU VALİLİĞİ UYARDI

Kastamonu Valiliği, corona virüsü vakalarının son günlerde il genelinde artması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

* İlimiz merkez ve ilçelerinde corona vakalarında son günlerdeki artış göze çarpmaktadır. Ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılması ve sosyal mesafe kuralları ile iş yerleri için geçerli düzenlemeler yürürlükte olup, bu kurallara uyulması salgının durdurulması açısından önem arz etmektedir.

* Denetimle görevli kurumlar, denetimlerini çok daha yoğun bir şekilde yapmaları ve kurallara uymayanlara para cezası uygulamaları yönünde talimatlandırılmıştır.

* Kurallara uymayan kişi ve iş yerlerinin 155 ve 156 numaralı telefonlara ihbarının yapılması önem arz etmektedir.

BURSA VALİSİ'NDEN DE UYARI GELDİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat da, artan vakaların ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Vali Canbolat, “Kıymetli Bursalılar, ilimizde günlük corona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım” ifadelerini kullandı.

KONYA’DA HASTANELERİN KAPASİTESİ DOLDU

Konya’da pandemi hastanesi olarak belirlenen iki hastanenin kapasitenin dolması üzerine yeni tespit edilen vakaların mağduriyet yaşamamaları adına bulundukları yerlerdeki hastanelere müracaat edebilecekleri öğrenildi.

BİTLİS’TE SIFIRLANAN VAKA TEKRARDAN 118’E ÇIKTI

Vaka sayısının arttığı bir diğer ilimiz de Bitlis oldu. Bitlis Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Fatih Şanlı, Diyarbakır’ın ardından kentte kısa süre önce sıfırlanan vaka sayısının başlayan normalleşme süreciyle yeniden artış göstererek 118’i bulduğunu söyledi.

BURSA VALİSİ’NDEN DE UYARI GELDİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat da, artan vakaların ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Vali Canbolat, “Kıymetli Bursalılar, ilimizde günlük corona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım” ifadelerini kullandı.”

NİĞDE VALİSİ: MAALESEF TEKRAR TIRMANIŞA GEÇTİ

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, il genelinde vakaların arttığını açıkladı ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ŞANLIURFA VALİSİ’NDEN ÇAĞRI

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Vaka sayılarında artış var, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artış var. Yalnız Kovid-19’dan dolayı hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ve oranı, Türkiye genelindeki oranın üstünde değil” diye konuştu.

Erin, vatandaşların maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğine işaret etti.

ARDAHAN’DA SAYI 18’E YÜKSELDİ

Ardahan merkezi ve ilçelerinde, maske takma zorunluluğu getirildi. Vali Mustafa Masatlı, “Ardahan’da dış kaynaklı olarak vaka sayısında artışlar oldu. Bizde aslında vaka sayısı son derece düşüktü. Başka illerden gelenlerden dolayı artış oldu. Örneğin 3 vakamız varken şu an bu sayı 18’e yükseldi. Biz de bunun daha da artmaması için bu ve benzeri bazı tedbirler aldık. Amacımız ilimizi vakada sıfır noktaya düşürmektir” diye konuştu.

DİYARBAKIR’DA VATANDAŞLAR EVE ÇEKİLDİ

Diyarbakır’da diken üstünde yaşamaya devam ediyor. Daha önce günde 3-5 arasında olan vaka sayısı son günlerde hızla arttı. Son 14 gün içinde 450 yeni vaka hastaneye yatırılırken, 650 kişi de evlerinde karantinaya alındı.

Kent genelinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca maskesiz sokağa çıkma yasağı devam ederken, son 14 gün içerisinde 3 kişinin de korona virüsten dolayı hayatını kaybetmesi üzerine vatandaşlarda tedirginlik başladı. Hafta sonlarında kentin en işlek caddeleri yoğunluk olurken vaka sayılarının artması üzerine vatandaşlar bu hafta sonu evlerine çekildi. Cadde ve sokakların boş olduğu kentte az sayıda insanın dışarıda olduğu gözlendi. (İHA)