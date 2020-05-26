Camilerin açılacağı tarih belli mi? Camiler ne zaman açılacak?

Camilerin kapatılmasının üzerinden aylar geçmesinin ardından yetkililer tarafından açıklamalar yapıldı. Camilerin açılacağı tarih camiye gitme alışkanlığı olan vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Camiler ne zaman açılacak?

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz.”



CAMİLERDE ÖNLEMLER ALINMASI BEKLENİYOR

Henüz resmi bir açıklama yapılamasa da camilerde alınması beklenen tedbirler arasında, cemaatin belirli aralıklarla saf tutması, seccadelerin evden getirilmesi ve abdestlerin evde alınması bulunuyor. Ayrıca camiye gelenlerin maske kullanması da zorunlu olacak.

Bir süre sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınmasına izin verilen camilerde namaz için cami içleri yerine avlular tercih edilecek.

Cami girişlerine dezenfektan yerleştirilmesi ve namazlardan sonra camilerin dezenfeksiyon işleminden geçirilmesi de alınacak tedbirler arasında.