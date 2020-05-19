Camilerin açılacağı tarih belli mi? Camiler ne zaman açılacak?

Corona virüsü nedeniyle kapatılan camiler yeniden ibadete açılacak. Ancak salgın nedeniyle camideki ibadetler belirli kurallar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki camiler ne zaman açılacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın camilerin açılış tarihi hakkında yaptığı duyuru…

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz.”