Çamlıca’daki antenleri böyle söktüler

İstanbul’un Anadolu yakasında görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nde yayınlar başladı. Büyük Çamlıca’da 25, Küçük Çamlıca’da ise üç olmak üzere toplam 28 antenin hizmet verdiği radyoların yayınları, gruplar halinde Küçük Çamlıca Kulesi’ne taşındı.

Çamlıca’da çirkin görüntülere neden olan kulelerin kaldırılması için ise çalışmalar hızla devam ediyor. Cuma gününe kadar Çamlıca tepesinin kule ve antenlerden tamamen temizlenmesi planlanıyor. İşçilerin metrelerce yükseklikteki kulelerdeki yoğun mesaisi, havadan da görüntülendi.

Çamlıca’yı kule ve antenlerden temizlemek için yoğun mesai harcayan işçiler, 100 metreden fazla yükseklikteki kulelerde sökme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca çalışmalarda dev vinçler de kullanıyor.

Toplam yüksekliği 388,5 metre olan yeni Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576.5 metre yükseklikte. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşuyor. Kule sayesinde, tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilecek. (DHA)