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Can Ataklı hakkında iddianame hazırlandı

Gazeteci Can Ataklı’nın, EBATV’de yayımlanan derslere ilişkin yaptığı yorumdan sonra hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Can Ataklı’nın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunu işlediği öne sürülerek 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Can ÖZÇELİK
16:08 -
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Can Ataklı hakkında iddianame hazırlandı

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı’nın Tele1 TV'deki programında uzaktan eğitim uygulamasının yapıldığı EBATV hakkındaki yorumlarından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Gazeteci Ataklı hakkında hazırlanan iddianamede, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılam” suçunun işlendiği öne sürüldü.

Gazeteci Can Ataklı’nın 23 Mart’ta TV programında yaptığı yorumun da yer aldığı iddianamede, 1 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. Soruşturmanın şikayet üzerine başlatıldığı belirtilerek şikayet dilekçeleri de iddianamede yer aldı.

Son güncelleme: 16:17 09.05.2020
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