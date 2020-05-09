Can Ataklı hakkında iddianame hazırlandı

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı’nın Tele1 TV'deki programında uzaktan eğitim uygulamasının yapıldığı EBATV hakkındaki yorumlarından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Gazeteci Ataklı hakkında hazırlanan iddianamede, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılam” suçunun işlendiği öne sürüldü.

Gazeteci Can Ataklı’nın 23 Mart’ta TV programında yaptığı yorumun da yer aldığı iddianamede, 1 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. Soruşturmanın şikayet üzerine başlatıldığı belirtilerek şikayet dilekçeleri de iddianamede yer aldı.