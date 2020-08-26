Can Ataklı’ya 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, “Gün Başlıyor” isimli programın sunuculuğunu yapan Mustafa Can Ataklı’nın 26 Şubat 2020 tarihli program sırasındaki sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, Can Ataklı’nın savunmasına da yer verildi. Ataklı savunmasında; toplanan deprem vergilerinin nereye harcandığı hususunda eleştirilerini dile getirdiğini, Cumhurbaşkanının ismi ve makamını konuşmasında geçirmediğini, herhangi bir imada bulunmadığını belirterek suçlamayı kabul etmedi.

Soruşturma kapsamında Can Ataklı’nın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Davanın önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüleceği öğrenildi.