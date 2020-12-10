Can Ataklı’ya ilk duruşmada beraat

Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı bir televizyon programının sunuculuğunu yaptığı sırada, “Şuraya bak ya taş taş üstünde kalmıyor. İran'da deprem oluyor tamam. Deprem için oho biz onun kaç katını harcadık. Ee harcadın da ne oldu? Kime ne harcadınız? Benim param. Ben paramı sormayayım mı?… Sen ne yaptın? 17 yıldır oradasın. Yine su basıyor, yine sel basıyor, yine depremde yıkılıyor. Beceremediniz gitti be” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından Ataklı hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve dava açılmıştı.

“CUMHURBAŞKANININ İSMİ DAHİ GEÇMEMEKTEDİR”

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk duruşması yapılan davada Can Ataklı ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Ataklı, yüklenen suçu kabul etmediğini söyleyerek, “O gün televizyon programında sarf ettiğim sözlerde Cumhurbaşkanımızın ismi dahi geçmemektedir.

Ben herhangi bir hedef gözetmeksizin sadece isyanımı dile getirdim” dedi. İfade tarzının yıllardır aynı olduğunu söyleyen Ataklı, “Benim genel üslubum böyledir. Benim Cumhurbaşkanımıza hakaret etme niyetim yoktu. Öyle bir kastım da olamaz” dedi.

TEK CELSEDE BERAAT

Alınan savunmanın ardından esasa ilişkin mütalaasını okuyan duruşma savcısı, sanığın sözlerinin eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları içinde kaldığını belirterek, “Siyasiler, üst düzey bürokratlar ile kamuya mal olmuş kişilerin diğer insanlara nazaran ağır eleştirilere daha fazla katlanmak zorunda oldukları ifade hürriyeti, basın özgürlüğü, haber verme ve eleştiri haklarının hukuka uygunluk nedenlerinden olması gerekçesiyle sanığın beraatine karar verilmesi kamu adına mütalaa olunur” dedi.

Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme suçlama konusu olan sözlerin atılı suça vücut vermemesi nedeniyle Can Ataklı'nın beraatine karar verdi.