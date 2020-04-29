Çanakkale Boğazı’nda alarma geçiren arıza! Gemiler uyarıldı

Yunanistan’dan Kocaeli’nin Derince Limanı’na giden Malta bayraklı 88 metre boyundaki ‘Loutro’ isimli akaryakıt tankerinin makineleri saat 06.50 sıralarında Çanakkale Boğazı’nı geçtiği sırada arızalandı.

Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeden geçiş yapacak gemilere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunulup, geminin bulunduğu noktaya güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘Kurtarma-6’ ve ‘Türkeli’ römorkörleri gönderildi.

Kısa süreli sürüklenen gemi, ‘Kurtarma-6’ römorkörü eşliğinde ‘Türkeli’ römorkörü tarafından yedeklenerek, Karanlık Liman bölgesine çekilip demirletildi. (DHA)