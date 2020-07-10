Çanakkale’de 20 işçi işten çıkarıldı

17 Nisan’da firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz’a kadar devam edecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamayla işten çıkarmalar 1 ay daha uzatıldı. Böylelikle yasak 17 Ağustos’a kadar uzatılmış oldu.

20 İŞÇİNİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde ise, 2. Kolordu Komutanlığı’nın yemek işlerini yürüttüğü belirtilen Yemekçim Gıda A.Ş. isimli firma, işçi çıkarma yasağını deldi. 20 işçinin sözleşmesinin feshedildiği öğrenildi. SGK’da ise işçilerin işten çıkarılma tarihi 30 Haziran olarak görüldü. İşçilerin işten çıkarılma gerekçesi ise ‘kod 18’ olarak belirtildi.

KOD 18 NEDİR?

SGK işten çıkarma kodu olan 18, işin sona ermesi olarak açıklanır. Belirli bir proje, inşaat veya üretimin gerçekleşmesi amacını taşıyan işlerde amacın gerçekleşmesi ile iş de sona ermiş olacaktır. Bu durumda iş sözleşmeleri de sona ermekte ve çıkış yapılan işçiler için bu kod seçilmektedir.