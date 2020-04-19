Çanakkale’de 89 gemi mürettebatı karantinaya alındı

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda corona virüsü salgını nedeniyle, ‘Eleftherios Venizelos' adlı gemi karantina altına alınan 160 kişi, 14 günlük sürenin
ardından dün tahliye edildi. Atina’dan sabah saatlerinde ayrılan 160 kişilik mürettebattan 2'si yabancı 87'si Türk, toplam 89 kişi 4 otobüsle İpsala Sınır Kapısı’ndan ülkeye girip, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Çanakkale’ye geldi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi’ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız yurduna yerleştirilen 89 kişinin 14 günlük karantina süresi başladı.
Polis ekipleri ile AFAD ekipleri yurdun giriş ve çıkışında geniş güvenlik önlemi aldı.