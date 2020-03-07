Çanakkale’de korkutan yangın: 2 boş dükkan, 2 metruk bina, 2 apartman zarar gördü!

Çanakkale’de öğleden sonra Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı üzerinde bulunan bir kafede yangın çıktı.

Yangında alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangını gören iş yeri sahipleri, itfaiye ekipleri ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yangın sırasında olası bir patlamaya karşı güvenlik çemberi oluşturarak, çevredekilerin yangın bölgesine yaklaşmasına izin vermedi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine geldiği sırada iş yeri sahipleri, ekiplere geç geldiklerini iddia ederek tepki gösterdi.

Polis ekipleri, iş yeri sahiplerini olay yerinden güçlükle uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Öte yandan kısa sürede büyüyen yangın kafenin yan tarafında bulunan 2 boş dükkana da sıçradı.

Yangın sırasında kafe ile boş dükkanların üstünde bulunan 2 metruk bina ile 2 apartman zarar gördü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. DHA