Çanakkale’de okullar tatil mi? Çanakkale beyaza büründü…

Çanakkale’nin bazı ilçelerinde dün geceden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası Çanakkale-Çan yolu beyaza büründü. Çanakkale merkezde poyraz fırtınası etkili olurken, bazı ilçelerde ise yoğun kar yağışı görülüyor. Bozcaada ve Gökçeada’da ise fırtına nedeniyle okullar tatil ilan edildi. Çanakkale’nin diğer ilçelerinden ise tatil haberi gelmedi.

ÇANAKKALE’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı. Çanakkale’de Bozcaada ve Gökçeada dışındaki ilçelerde bugün eğitime devam ediliyor. Tatil açıklaması yapıldığı anda haberimizde olacak. (İHA-DHA)