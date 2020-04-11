Canan Kaftancıoğlu’ndan yasağa uymayan AKP’lilere tepki!

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Taşkın Özer, sosyal medya hesabından, “Kimlerin sokağa çıkabileceği genelge ile açıkken AK Parti mahalli birim başkanları hangi gerekçeyle sokağa çıkabiliyor? Sokağa çıkma yasağında ayrımcılık mı var? Ceza uygulanacak mı?” ifadelerini kullanarak paylaştığı videoya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan da tepki geldi.

“GEREĞİNİN YAPILMASINI BEKLİYORUZ”

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Kaftancıoğlu, süreci takip ettiklerini belirterek, “Sokağa çkmazı yasağında bile ayrımcılık! Anasaya önünde hepimiz eşitiz ama görünen o ki bu düzende birileri daha eşit bilmediğimiz genelge yoksa eğer gereğinin yapılmasını bekliyor ve takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“HANGİ GEREKÇE İLE SOKAĞA ÇIKABİLİYOR?”

Sosyal medyada oldukça tepki çeken görüntüleri paylaşan Özer ise, “Sokağa çıkma yasağı var ve tüm birimlerimiz kurallara uyuyor. Kimlerin sokağa çıkabileceği genelge ile açıkken AK Parti mahalli birim başkanları hangi gerekçeyle sokağa çıkabiliyor? Sokağa çıkma yasağında ayrımcılık mı var? Ceza uygulanacak mı ? Merakla bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

“REİS VARSA DERT YOK”

İçişleri Bakanlığı'nın 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesine rağmen, araçları ile trafiğe çıkan AK Parti mahalli birim başkanları, çektikleri videoda, “Ne yaparsa Ak Parti yapar. Şükürler olsun rabbime. Yatmak yok, çalışmak var. Durmak yok, yola devam var. Değerli başkanım, tedbiri aldın, maskeleri taktın, söyleyeceğin bir şey var mı? Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bir an önce bu musibeti ülkemizi ve tüm Müslüman ülkelerin üzerinden kaldırsın. Her şey yerinde. Reis varsa dert yok.” şeklinde konuştu.

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