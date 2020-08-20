Cani damat kayınvalidesini elleriyle boğup üzerine beton dökmüş

Kilis’te yaşayan 68 yaşındaki Altue El Hassan'ın ailesi 12 gün önce Emniyet’e yaşlı kadın için kayıp başvurusunda bulunulmuştu.

Başvuru üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altue El Hassan’ın damadı şüpheli M.E.A.'yı (35) sorguya aldı.

“BENİ SEVMİYORDU”

Çapraz sorguya alınan M.E.A., kayınvalidesini boğarak öldürdüğünü, daha sonra ikamet ettikleri Atatürk Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın bodrumunda bulunan gider kuyusuna atarak üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

M.E.A. ifadesinde, kayın validesinin kendisini sevmediğini ve kızından boşandırmak için baskı yaptığını, bu sebeple kendisini elleri ile boğarak öldürdüğünü ifade etti.