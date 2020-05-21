Çankırı, Karabük bayram namaz saati kaçta? Karabük, Çankırı namaz vakitleri…

11 ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesinin ardından Ramazan bayramına girecek İslam dünyası Ramazan bayramını bu yıl evlerde karşılayacak. Peki şehirlerde bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı her ilde farklı saatlerde kılınacak. Peki Karabük ve Çankırı'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ÇANKIRI BAYRAM NAMAZI SAATİ

Çankırı’da bayram namazı saat 05:56’da kılınacak

KARABÜK BAYRAM NAMAZI SAATİ

Karabük’te bayram namazı saat 05:58’de kılınacak

ESKİPAZAR BAYRAM NAMAZI SAATİ

Eskipazar’da bayram namazı saat 05:59’da kılınacak

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYIP BİTECEK?

Müslümanlar, mübarek Ramazan Ayı’nın bitesi sonrası 3 günlük bayram kutlaması yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü olacak ve 26 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı’nın son günü olacak.