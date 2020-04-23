Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çankırı, Sinop imsakiyesi: 2020 iftar ve sahur saatleri

On Bir Ayın Sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Peki Çankırı ve Sinop'ta ilk iftar vakti ne zaman, ilk sahur ne zaman ve Çankırı, Sinop imsakiye saatleri nasıl? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik…

17:39 -
Haberler Gündem
Çankırı, Sinop imsakiyesi: 2020 iftar ve sahur saatleri

Ramazan’ın gün itibariyle gelmesiyle beraber vatandaşlarımız iftar ve sahur vakitlerini araştırmaya başladı. Peki Sinop ve Çankırı’da Ramazan nasıl geçecek? Çankırı iftar vakti, Sinop sahur vakti ve Çankırı imsakiyesi sorularının cevaplarını sizler için bulduk.

ÇANKIRI İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Çankırı'da ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:12'de başlayacak. Çankırı'da ilk iftar vakti ise 19:41 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

 

SİNOP İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Elazığ'da ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:00'da başlayacak. Elazığ'da ilk iftar vakti ise 19:37 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

 

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.

Çankırı Cuma Elazığ Kadir gecesi oruç pazar Ramazan salı Sinop
Son güncelleme: 17:46 23.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more