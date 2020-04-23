Çankırı, Sinop imsakiyesi: 2020 iftar ve sahur saatleri

Ramazan’ın gün itibariyle gelmesiyle beraber vatandaşlarımız iftar ve sahur vakitlerini araştırmaya başladı. Peki Sinop ve Çankırı’da Ramazan nasıl geçecek? Çankırı iftar vakti, Sinop sahur vakti ve Çankırı imsakiyesi sorularının cevaplarını sizler için bulduk.

ÇANKIRI İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Çankırı'da ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:12'de başlayacak. Çankırı'da ilk iftar vakti ise 19:41 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

SİNOP İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Elazığ'da ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:00'da başlayacak. Elazığ'da ilk iftar vakti ise 19:37 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.