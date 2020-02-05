Canlı Yayın: Sabiha Gökçen’de parçalanan uçaktaki pilotları kurtarma çalışması sürüyor

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zeminde parçalandı.

İstanbul Valisi Yerlikaya, uçakta 171 yolcunun ve 6 mürettebat olduğunu, kaza sonucu 52 kişinin yaralandığını açıkladı.

KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Bazı yolcular uçaktan indirilerek tahliye edildi. Sabiha Gökçen’de meydana gelen kazada uçağın içinde olduğu belirtilen yolcuları ve kokpitteki pilotları kurtarma çalışmaları sürüyor.

SABİHA GÖKÇEN HAVA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı iki saat hava trafiğine kapatıldı. Havada iniş için izin bekleyen uçaklar ise İstanbul Havalimanı’na ve çevre illere yönlendiriliyor. (İHA)

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