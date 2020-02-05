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Canlı Yayın: Sabiha Gökçen’de parçalanan uçaktaki pilotları kurtarma çalışması sürüyor

İzmir-İstanbul seferini yapan ve 177 yolcusu bulunan yolcu uçağı, pisten çıkarak parçalandı. Kazada 52 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrası kokpitte olduğu belirlenen pilotları kurtarma çalışması sürüyor

19:42 -
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zeminde parçalandı.

İstanbul Valisi Yerlikaya, uçakta 171 yolcunun ve 6 mürettebat olduğunu, kaza sonucu 52 kişinin yaralandığını açıkladı.

KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Bazı yolcular uçaktan indirilerek tahliye edildi. Sabiha Gökçen’de meydana gelen kazada uçağın içinde olduğu belirtilen yolcuları ve kokpitteki pilotları kurtarma çalışmaları sürüyor.

İHA

SABİHA GÖKÇEN HAVA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı iki saat hava trafiğine kapatıldı. Havada iniş için izin bekleyen uçaklar ise İstanbul Havalimanı’na ve çevre illere yönlendiriliyor. (İHA)

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Son güncelleme: 19:48 05.02.2020
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