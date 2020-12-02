Canlı yayın sırasında darp edilen gazeteciden saldırganlara anlamlı ceza

Konya’da geçtiğimiz yıl Aralık ayında kerpiç evin çökmesi sonucu 3 kişinin yaşamını kaybettiği olayı bir televizyon kanalında izleyicilere aktarmaya çalışırken fiziki saldırıya uğrayan DHA muhabiri Hasan Dönmez, çevredekilerin araya girmesiyle kurtulmuştu. Ekrana yansıyan görüntülerde saldırganların muhabire, “Ne yapıyorsun, hayırdır” diyerek tokat attığı görülmüştü.

HAYATINI KAYBEDEN 3 KİŞİ ADINA FİDAN DİKİLDİ

Dönmez, saldırının ardından saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay, arabulucuya taşındı. Arabulucu tarafından Gazeteci Dönmez’e “Saldırganlar hakkında nasıl bir ceza istiyorsun?” sorusu soruldu. Dönmez’den saldırganlar için anlamlı bir talep geldi. Dönmez, enkaz altında kalarak can veren 3 kişinin mezarına saldırganlar tarafından fidan dikilmesini istedi.

Ayrıca kendisine arkadan saldıran bir gence de kitap okuması talebinde bulundu. Arabulucu tarafından bu talepler kabul edildi. Saldırganlar tarafından enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 3 kişinin mezarına fidan dikildi.

“FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİM”

Saldırıya uğradığı anları ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Dönmez, “Ben, zararı bana dokunsa dahi kimsenin kötülüğünü istemem. Mesleki hayatımın en zor anlarından birini yaşıyordum. Ortada bir enkaz vardı ve 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bir gazetecinin olay bölgesinde gelişmeleri aktarmasından daha doğal ne olabilir?

Canlı yayında saldırıya uğramıştım. Bu konu arabulucuya gitti. Talebimin ne olduğunu sordular. Kendini bilen bir insan zaten böyle bir uygulamanın içine girmezdi. Ben de farklı bir ceza talep etseydim, doğrusu üzülecektim. Güzel bir işe imza atmaları adına enkazda hayatını kaybedenlerin mezarına fidan dikmelerini arabulucudan talep ettim. Bana arkadan saldıran bir genç vardı. Onun fidan dikiminin yanı sıra, bir de kitap okumasını istedim. Fidanı dikmişler.

Kötülüğe başka bir kötü uygulama ile cevap ve karşılık vermek, doğru olmazdı. Ben de böyle bir talepte bulundum. Benim amacım bir farkındalık oluşturmak oldu. Allah’tan enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet diliyorum” dedi.