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Çapa’da sağlık çalışanlarını darp etmişti: Tutuklandı

Çapa Tıp Fakültesi'nde maske takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp eden şahıs, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

14:54 -
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Çapa’da sağlık çalışanlarını darp etmişti: Tutuklandı

Çapa Tıp Fakültesi’nde maske takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp eden şahıs, ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

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Darp Sağlık
Son güncelleme: 14:58 26.09.2020
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