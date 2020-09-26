Çapa’da sağlık çalışanlarını darp etmişti: Tutuklandı

Çapa Tıp Fakültesi&#8217;nde maske takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp eden şahıs, &#8216;kasten yaralama&#8217; suçundan tutuklandı.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/capada-saglik-calisanlarini-darp-etmisti-tutuklandi-6055794","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/capada-saglik-calisanlarini-darp-etmisti-tutuklandi-6055794","pageType":"yazi","pageIdentifier":6055794,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"u00c7apa&#8217;da sau011flu0131k u00e7alu0131u015fanlaru0131nu0131 darp etmiu015fti: Tutuklandu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":6055794,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/capada-saglik-calisanlarini-darp-etmisti-tutuklandi-6055794/","headline":"u00c7apa&#8217;da sau011flu0131k u00e7alu0131u015fanlaru0131nu0131 darp etmiu015fti: Tutuklandu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Darp","Sa\\u011fl\\u0131k"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/26/iecrop/capa-sha_16_9_1601036108_16_9_1601121260-880x495.jpg","author":"mahiragar","dateCreated":"2020-09-26 14:54:34","datePublished":"2020-09-26 14:54:34","dateModified":"2020-09-26 14:58:30","info":"{"seo_news":"false"}"});