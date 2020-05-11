Çaresiz aileyi ”Ambulans göndereceğim” diyerek dolandırdı!

Covid-19 salgını nedeniyle işsiz kalan 3 çocuk babası Ahmet Yalman, kızı Elif Naz’ın durumu ağırlaşınca, sosyal medyadan tedavi için yardım istedi. Hayırseverler aileye yardımcı olmaya çalışırken, kendisini Ankara’dan arayan ve doktor olarak tanıtan C.A., çaresiz aileyi dolandırdı.

“AMBULANS GÖNDERİYORUM” DİYE DOLANDIRDILAR

Yalman Ailesi’ni, “Ankara Mevki Hastanesi’nde göğüs hastalıkları uzmanıyım. Çocuğunuzun tedavisini üstleneceğim” diye arayan C.A., “Size buradan ambulans göndereceğim. Bin TL göndermeniz gerekiyor” diyerek IBAN numarası verdi. Aile verilen IBAN numarasına parayı yatırdı.

(Foto: Sözcü / 9 yaşındaki Elif Naz)SAVCILIK SORUŞTURMA AÇTI

Aradan 2 gün geçmesine rağmen ambulans gelmeyince dolandırıldığını anlayan aile karakola giderek, C.A.’dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada C.A. adlı kişinin Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yaşadığı ve bu isimde ilçede 3 vatandaşın daha yaşadığını saptayan polisin, gerçek dolandırıcıyı tespit edebilmek için çalışıyor.

“ÇOCUĞUM ÖLÜYOR”

Sözcü’ye konuşan Elif Naz’ın babası Ahmet Yalman, olayı şu sözlerle anlattı:

”İnşaat işçisiyim. 3-5 kuruşla 3 çocuğumun karnını doyurabiliyordum. Virüs salgınında tamamen işsiz kaldım. Tedavi masraflarına paramız yetmediği için sosyal medya üzerinden destek isterken, bu haberi gören ve kendisini doktor olarak tanıtan C.A. adlı şahıs bizi aradı. Çok çaresizdik, inandık ve dolandırıldık. Şu anda Adana’ya hastaneye gidiyoruz, yoldayız. Çocuğum ölüyor. Bu vicdansızın yakalanması için İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’dan yardım istiyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’dan da tedavi için destek bekliyoruz.”



”AMBULANS TALEPLERİNE YETİŞEMİYORUZ”

Sözcü’nün telefonla ulaşıp ambulans istediği dolandırıcı kendisini doktor olarak tanıtıp şu cevabı verdi: ”Şu anda ambulans için çok yoğunluk ve çok talep var. Ambulans taleplerine yetişemiyoruz.”