Çaresiz kaldığı anda LÖSEV yaşama bağladı

Oğlunu yaşatmak için çırpınan bir anne o… 42 yaşındaki Zekiye Yalçın 3 yıl önceye kadar iki oğlu ve eşiyle birlikte Bingöl'de yaşıyordu. Akraba evliliği nedeniyle kalıtsal bir hastalık taşıyan 20 yaşındaki oğlu yürüme engelliydi.

2008 yılında dünyaya gelen ikinci oğlu Muhammed'e de Mart 2017'de lösemi teşhisi konulunca kahrolan Zekiye Yalçın, Bingöl ve Elazığ'ın ardından oğlunun tedavisi için Ankara'ya gitmek istedi.

Berberlik yaparak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan baba Cevdet Yalçın “Durumumuz yok nasıl gideriz?” diye karşı çıktı.

‘HASTANELER DOLUYDU'

Oğlu için her şeyi yapacağını söyleyen anne Zekiye Yalçın yola çıktı. Ancak Ankara'daki iki büyük hastanede de çocuklar için yer yoktu. Doktorların ‘sizi Konya'ya gönderelim' teklifine sıcak baksa da çare aramaya devam eden anne Yalçın'ın yolu Lösemili Çocuklar Vakfı'yla (LÖSEV) kesişti.

Ama ailenin sigortası yoktu. LÖSANTE Hastanesi'nde Yeşil kartlılar için devlet ödemesi yapılmadığını duyan Zekiye Yalçın'a “Sigortan ya da paran yok diye çocuğunu ölüme mi terk edeceğiz?

LÖSANTE'de bakılacak” yanıtı verilince çok mutlu oldu. 2017'de Zekiye Yalçın ve lösemili Muhammed, Ankara'daki LÖSEV- LÖSANTE Hastanesi'nde tedaviye başladı.

Bu süreçte oğluna anne şefkatiyle yaklaşıldığını anlatan Yalçın, Bingöl'de kalan engelli oğlu için de vakıf tarafından yardımlar yapıldığını ve tüm hayatlarının bir anda değiştiğini söyledi.

‘KORKUYORDUM'

1 yıllık tedavinin ardından Muhammed, mucizeleri başardı ve iyileşti. Annesiyle Bingöl'deki evlerine döndü. Ancak akraba evliliği nedeniyle Muhammed'in de abisi gibi anne ve babadan geçen nadir görülen kalıtsal bir hastalığı vardı ve immün sistemini etkileyerek geçtiğimiz yıl lösemi hastalığını tekrarlamasına neden oldu.

İkinci kez tedaviye en baştan başlayan 12 yaşındaki Muhammed'in ikinci savaşı da yenmesi için en büyük destekçisi annesi ve LÖSANTE'de çok sevdiği doktorları.

Bu süreçte ailenin her an yanında olan Lösemili Çocuklar Vakfı'nın hayatlarını nasıl değiştirdiğini anlatan anne Zekiye Yalçın “Ankara'ya gelirken yalnız kalmaktan korkmuştum. Artık kocaman bir ailemiz var.

Bizim için her şeyi düşünen birilerinin olması öyle büyük bir şans ki. Adım attığımız günden beri her bayramı bayram gibi yaşamamızı sağladılar. İnanıyorum ki oğlum ikinci kez bu hastalığın üstesinden gelecek” dedi.

20 yıl önce kurulan LÖSEV'in Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer de, “Hastalarımıza tedavilerinin yanı sıra aylık maddi para yardımından, taze et ürünlerine, giyim ve kırtasiyeden bulunmayan ilaçlara kadar yüzlerce konuda yardım yapıyoruz.

‘SEN KAZANACAKSIN'

En önemlisi de hem hastalarımızın hem de bütün Türkiye'nin umut ortağı oldu LÖSEV. Hastalarımıza ‘Diren, savaş, sen kazanacaksın' diyerek umut veriyoruz. Öte yandan Sadece Ramazan'da değil 12 ay boyunca ailelere gıda yardımı yapılıyor” dedi.