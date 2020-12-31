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Çarptı, yardımına koştu, gözyaşlarına boğuldu…

Adana'da Songül Dalmızrak lüks cipiyle, elektrikli bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Yiğit’e çarptı. Yiğit'in yaralandığı görünce şoka giren Dalmızrak, uzun süre gözyaşı döktü.

Güncellenme: 10:30, 31/12/2020
Haberler Gündem
Çarptı, yardımına koştu, gözyaşlarına boğuldu…

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Songül Dalmızrak yönetimindeki  cip, yolun karşısına geçmek isteyen Songül Yiğit’in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Yiğit, yola savruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından Dalmızrak, hemen aracından inip yaralanan kadının yardımına koştu.

FOTO: DHA

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yiğit, ambulansla hastaneye götürüldü. Dalmızrak, kazanın şokunu uzun süre atlatamadı. Kaza yerine gelen yakınlarına sarılıp gözyaşlarına boğulan Songül Dalmızrak uzun süre sakinleştirilemedi. (DHA)

 

Adana kaza Polis Sağlık
Yayınlanma Tarihi:10:20,