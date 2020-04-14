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Çarşafla hastaneden kaçan corona şüphelisinin firar nedeni ortaya çıktı

Denizli'de, corona virüsü şüphesiyle yatırıldığı hastanenin ikinci katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçtıktan sonra yakalanarak tekrar tedaviye alınan Ufuk G.'nin ilk testi negatif çıktı. Ufuk G.'nin, hamile eşinin başka bir hastaneye doğum için götürülmesi üzerine kaçtığı öğrenildi.

14:39 -
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Çarşafla hastaneden kaçan corona şüphelisinin firar nedeni ortaya çıktı

Sarayköy ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ufuk G., corona virüsü belirtileri gösterince dün ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

TEKRAR HASTANEYE YATIRILDI

Hastanenin ikinci katında gözlem altına alınan Ufuk G., odadaki iki çarşaf ve iki perdeyi birbirine bağlayıp, pencereden zemine inerek kaçtı.

Ufuk G.’nin odada olmadığını gören görevliler, polisi aradı. Yapılan araştırma sonunda Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde olduğu tespit edilen Ufuk G., ambulansla tekrar hastaneye getirilerek, tedaviye alındı.

CORONA VİRÜSÜ TESTİ NEFATİF ÇIKTI

Ufuk G.’nin ilk koronavirüs testi negatif çıktı. Rahatsızlığının devam etmesi nedeniyle ikinci kez test yapılacağı bildirilen Ufuk G.’nin hamile olan eşinin doğum için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne yatması üzerine kaçtığı öğrenildi. (DHA)

Çocuk Corona Denizli hamile Pamukkale Üniversitesi
Son güncelleme: 14:49 14.04.2020
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