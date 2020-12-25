Çatalca’da Hazine arazisindeki kaçak 8 villa yıkıldı

Çatalca Aydınlar mahallesinde Hazine arazisi üzerine inşa edilen 8 villanın bugün yıkımı gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından Hazine arazisi üzerine yapılan 10 villadan 8’inin imar planına aykırı olduğu kararı verildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımlar sırasında çalışmaları izleyen Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Hazine ve orman alanlarında bütün vatandaşların hakkı olduğunu belirterek, “Bu tür yapılarla mücadele ediyoruz ancak, yıkım yapmaktan da hiç hoşnut değiliz. Çatalca'da bugüne kadar 140 bina yıktık, kaçak inşaatlarla mücadelemizi çok üst seviyede tutuyoruz” dedi.

Vatandaşların imarı olmayan parsellerinde konteyner ve prefabrik evler inşa etmek istediğini belirten Üner, ancak bunlara da müsaade edilmediğini belirtti.

“İMARI OLMAYAN PARSELLERE PREFABRİK EV İNŞA ETMEK İSTENİYOR”

Hazine ve orman arazilerinin yanı sıra vatandaşların imarı olmayan parsellerine yapı inşa etmek istediğini de belirten Başkan Üner, şöyle konuştu:

* Özellikle pandemi sürecinde vatandaş imarı olmayan parsellerinde konteyner ve prefabrik evler yapmaya başladı. Ancak, bunlara da müsaade etmiyoruz.

* Aile içerisinde kronik rahatsızlıkları bulunan, şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler bunu talep ediyor.

* Kurulacak tek bir konteyner dahi yapı sınıfına girdiğinden biz bu ve buna benzer durumlarda yıkım kararı, para cezası ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyor ve işlem yapıyoruz.

“BU YAPILARIN YASAL NOKTAYA GELDİĞİNİ ZANNETTİLER”

Başkan Üner, bu tür kaçak yapıları yapanlarla ilgili beyan vererek yapı kayıt belgeleri düzenlediklerini belirterek “Vatandaşlar zannettiler ki yaptıkları binalar 2017 imar yasasından sonra inşa edildiğinden bu durum yasal noktaya geldi. Aslında yasa eksik ve tamamlanmamış binalar için çıkartıldı” dedi. DHA

