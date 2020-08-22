Çatalca’da iguana şaşkınlığı

Çatalca'nın Kabakça Mahallesi'nde 112'de sağlık görevlisi olarak görev yapan Recep Özer tarafından seyir haldeyken fark edilen dev iguana Orman Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı. İguananın bakıldığı evden kaçtığı düşünülüyor. (İHA). aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/catalcada-iguana-saskinligi-6001159","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/catalcada-iguana-saskinligi-6001159","pageType":"yazi","pageIdentifier":6001159,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"u00c7atalcau2019da iguana u015fau015fku0131nlu0131u011fu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":6001159,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/catalcada-iguana-saskinligi-6001159/","headline":"u00c7atalcau2019da iguana u015fau015fku0131nlu0131u011fu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["istanbul","Sa\\u011fl\\u0131k"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/08/22/iecrop/iguana-catalca-foto-iha_16_9_1598080809-880x495.jpg","author":"ali.inan","dateCreated":"2020-08-22 10:20:14","datePublished":"2020-08-22 10:20:14","dateModified":"2020-08-22 10:20:14","info":"{"seo_news":"false"}"});