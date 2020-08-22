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Çatalca’da iguana şaşkınlığı

İstanbul Çatalca'da yol kenarında iguana bulundu. Korkarak tel örgüye tırmanan iguana, Orman Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı.

10:20 -
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Çatalca’da iguana şaşkınlığı

Çatalca'nın Kabakça Mahallesi'nde 112'de sağlık görevlisi olarak görev yapan Recep Özer tarafından seyir haldeyken fark edilen dev iguana Orman Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı. İguananın bakıldığı evden kaçtığı düşünülüyor. (İHA)

istanbul Sağlık
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