Çatalca’daki hortum anbean kaydedildi! İstanbul Çatalca’da korkutan hortum!

Bir süredir ülke genelinde etkili olan yağışlı hava bugün İstanbul’da etkisini arttırdı. İstanbul’un birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çatalca ilçesinde ve Hadımköy’de ise hortumlar meydana geldi. Özellikle Çatalca’daki hortum oluşumu görenleri korkuttu. İşte İstanbul Çatalca ve Hadımköy’deki hortumlardan görüntüler…

İSTANBUL’DA KORKUTAN GÖRÜNTÜLER!

Meteoroloji ve AKOM İstanbul’u etkili olacak olan şiddetli ve gök gürültülü yağmur konusunda dün sarı alarm vermişti. Yapılan uyarıların ardından İstanbul’da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak etkili oldu.

ÇATALCA'DA HORTUM OLUŞTU

Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluşurken kentin bazı kesimlerinde de dolu yağışı etkili oldu.

Çatalca'da hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Hadımköy'de ise çatılar uçuştu.

Kent genelinde sağanak dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluşurken bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Vatandaşlar dolu yağışlarından araçlarına sığındı.

Görüntüler SÖZCÜ okuru Metehan Çatak tarafından çekilmiştir.

ÜSKÜDAR'DA ÇOK ETKİLİ

Sağanak özellikle Üsküdar’da çevresinde kendisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü.

Otomobiller ilerlemekte zorlandı. Sokaktaki vatandaşlar ise şemsiyelerle yürümek zorunda kaldı.

Çengelköy’de şiddetli bir şekilde dolu yağışının etkili olduğu görüldü.

Acıbadem'de şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarındaki ağaçlardan bazıları devrildi.

Sultanbeyli’de de dolu yağışı etkisini gösterdi.

BEŞİKTAŞ GÖLE DÖNDÜ

Adeta göle dönen Beşiktaş'ta bir ticari taksi de suda mahsur kaldı.

Takside bulunan şoför ve Faslı müşterisi panik yaşarken aracın içerisine su doldu.

Olayın şokunu atlatan şoför ve müşteri aracı iterek sudan kurtardı.

Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde ise rüzgar nedeniyle tarihi bir ağaçların üzerine düştü. Yaralanın olmazken ağaç nedeniyle trafik durdu

Zincirlikuyu-Ulus yolunda trafik aksadı.

YARIN DA DEVAM EDECEK

Öte yandan, yağmur öncesi kentin üzerine gelen siyah bulutlar İstanbul Boğazı üzerinde görüntülendi.

Şiddetli yağmurun yarın da etkili olması bekleniyor.

METEOROLOJİ’DEN YAPILAN SON DEĞERLENDİRMELER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Osmaniye, Hatay-Dörtyol, Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Aydın, Muğla’nın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, batı bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara, Kuzey Ege (İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya), Batı Karadeniz, Aydın, Muğla’nın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.