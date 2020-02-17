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Çatıdaki kar yığınları çığ gibi düştü!

Van'ın Bahçesaray ilçesinde tek katlı iş yerlerinin çatısında biriken kar yığınları, çığ gibi düştü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

20:48 -
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Bahçesaray ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürürken, çatılarda biriken karlar da zaman zaman tehlikeli anların yaşanmasına neden oluyor.

İlçede tek katlı dükkanların çatılarında biriken karların adeta bir çığ gibi düşmesi yürekleri ağza getirdi.

Çevrede bulunanların şaşkın bakışları arasında düşen kar kütlelerini bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda park halindeki bir araç kar yığınlarının altında kalmaktan kısmen kurtuldu. DHA

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