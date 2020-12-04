Çatıya çıkan esnaf isyan etti: 70 personelim var, hepsinin evde çoluk çocuğu aç

Salgın sürecinde mekanı kapanan ya da işleri neredeyse sıfıra düşen esnaf oldukça zor günler geçiriyor. İstanbul Ataşehir'de 70 kişinin çalıştığı bir kafenin sahibi de iş yerinde çalışan personelinin çalışmak zorunda olduğunu ve çocuklarının evde aç beklediğini söyleyerek tepkisini dile getirdi.

Kafenin çatısındaki tabelayı parçaladıktan sonra görüntüyü çeken kişiye seslenen işletmeci şöyle konuştu:

* Arkadaşlar, biz evet hata yapıyoruz. Biz alkollü mekan değiliz, biz sadece çay satıyoruz. Bunun için bu şekilde yargılanmamak gerekiyor. Burada 70 personel var. Hepsinin evde çoluk çocuğu aç. Bunlar mecburlar çalışmaya.

* O zaman bize ekmek verin kardeşim. Personelime ekmek verin. Bir genelge de mal sahipleri için çıkarın, bir genelge de SGK primleri için, bir genelge de vergi için çıkarın.

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