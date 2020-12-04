Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çatıya çıkan esnaf isyan etti: 70 personelim var, hepsinin evde çoluk çocuğu aç

İstanbul Ataşehir’de çalışanlarının maaşını ödeyemen bir kafe sahibi çatıya çıkarak iş yerinin tabelasını parçaladı. Kafe sahibi, “Burada 70 personel var. Hepsinin evde çoluk çocuğu aç. Bunlar mecburlar çalışmaya. O personelime ekmek verin” diyerek isyan etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:55, 04/12/2020
Haberler Gündem

Salgın sürecinde mekanı kapanan ya da işleri neredeyse sıfıra düşen esnaf oldukça zor günler geçiriyor. İstanbul Ataşehir'de 70 kişinin çalıştığı bir kafenin sahibi de iş yerinde çalışan personelinin çalışmak zorunda olduğunu ve çocuklarının evde aç beklediğini söyleyerek tepkisini dile getirdi.

Kafenin çatısındaki tabelayı parçaladıktan sonra görüntüyü çeken kişiye seslenen işletmeci şöyle konuştu:

* Arkadaşlar, biz evet hata yapıyoruz. Biz alkollü mekan değiliz, biz sadece çay satıyoruz. Bunun için bu şekilde yargılanmamak gerekiyor. Burada 70 personel var. Hepsinin evde çoluk çocuğu aç. Bunlar mecburlar çalışmaya.

* O zaman bize ekmek verin kardeşim. Personelime ekmek verin. Bir genelge de mal sahipleri için çıkarın, bir genelge de SGK primleri için, bir genelge de vergi için çıkarın.

İlginizi ÇekebilirEsnafın hali: Salgından önce 20 çalışan vardı, şimdi tekimEsnafın hali: Salgından önce 20 çalışan vardı, şimdi tekim İlginizi ÇekebilirMahalle esnafına destek teklifi AKP ve MHP tarafından reddedildiMahalle esnafına destek teklifi AKP ve MHP tarafından reddedildi
AKP Ataşehir Beşiktaş Çay Ekonomi istanbul İYİ Parti Meclis MHP Samsun SGK
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more