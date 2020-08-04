Çavuşoğlu: Beyrut’taki patlamada iki vatandaşımız yaralandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut limanında meydana gelen patlamada iki vatandaşımızın hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Yaralılara acil şifeler dileyen Çavuşoğlu, Beyrut’ta bulunan vatandaşlara büyükelçiliğin acil durum hattı ve konsolosluk çağrı merkezine başvurabileceğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, “Beyrut limanında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. En büyük temennimiz can kaybının artmaması. Lübnanlı kardeşlerimize her türlü desteğe hazırız” mesajını paylaştı.

“TÜRKİYE HER TÜR YARDIM İÇİN HAZIRDIR”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, “Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz” mesajına yer verdi.

Enkaz altında kalanların olduğu haberlerinin verildiğini belirten Kalın, “Umarız ölü ve yaralı sayısı artmaz. Türkiye her tür yardım için hazırdır” ifadesini kullandı.

AKP SÖZCÜSÜ ÇELİK’TEN AÇIKLAMA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız. Beyrut’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileriz. Enkaz altında kalanların sağ salim kurtulmasını diliyoruz. Lübnan’ın kardeşi Türkiye bu zor günde kardeşlerinin yanındadır” ifadelerine yer verdi.

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