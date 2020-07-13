Ermenistan’a peş peşe çok sert tepkiler: Karşılıksız kalmayacağından emin olsun
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AKP sözcüsü Ömer Çelik Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmayla ilgili açıklama yaptı. 4 Azerbaycan askerinin şehit düştüğü, 2 Ermenistan askerinin yaralandığı olayla ilgili Çavuşoğlu, "Ermenistan aklını başına toplasın. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" derken AKP sözcüsü Ömer Çelik ise "Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun" ifadelerini kullandı.
Son güncelleme: 13:37 13.07.2020