Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ermenistan’a peş peşe çok sert tepkiler: Karşılıksız kalmayacağından emin olsun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AKP sözcüsü Ömer Çelik Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmayla ilgili açıklama yaptı. 4 Azerbaycan askerinin şehit düştüğü, 2 Ermenistan askerinin yaralandığı olayla ilgili Çavuşoğlu, "Ermenistan aklını başına toplasın. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" derken AKP sözcüsü Ömer Çelik ise "Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun" ifadelerini kullandı.

12:26 -
Haberler Gündem
Ermenistan’a peş peşe çok sert tepkiler: Karşılıksız kalmayacağından emin olsun

Ayrıntılar geliyor…

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ermenistan Libya mevlüt çavuşoğlu operasyon Yunanistan
Son güncelleme: 13:37 13.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more