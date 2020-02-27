Çavuşoğlu’ndan Libya açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mardin'de AKP tarafından düzenlenen “Siyaset Akademisi”nde konuştu.

“AB BİLE POLİTİKALARINDA BOCALAMAYA BAŞLADI”

AB’nin yürüttüğü siyasete vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, “Uluslararası sistem dediğimiz zaman aklımıza AB, BM, geliyor, İslam İşbirliği Teşkilatı geliyor. Peki başta BM olmak üzere küresel sistem sorunları çözmeye yeterli mi? Hayır. Bugün sizlerin, bizlerin beklentisini karşılamada başarılı mı? Hayır. İşte Avrupa Birliği bile politikalarında bocalamaya başladı. Balkanlara yönelik ne yapacağını bilmiyor” dedi.

“GEREKLİ DERSİ VERİYORUZ”

Libya konusuna da değinen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Libya'da savaş bugün Trablus'un içinde olabilirdi. 10 yıllık bir savaştan sonra belki ortada Libya bölünecek, bir kaos olacak bizi de etkileyecek, çıkarlarımızı da etkileyecek.

*Dolayısıyla bugün Ulusal Mutabakat Hükümeti bizim desteğimizle ayakta. Bu dengeyi oluşturduğumuz için sahada attığımız adımlar sayesinde dengeyi oluşturduğumuz için ateşkese varıldı.

*Ama Hafter de Suriye'deki rejim gibi siyasi çözüme inanmadığı için maalesef sürekli ihlallerde bulunuyor.

*Diğer taraftan bizi Doğu Akdeniz'de sıkıştırmaya çalışan ülkelerin çabalarına karşı girişimci bir dış politikayla, sahada ve masada attığımız adımlarla bakınız kıta sahanlarımızın birleşmesiyle beraber Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzaladık.

*Bir taraftan milli çıkarlarımızı koruyoruz, diğer taraftan da Türkiye'yi dışlamaya çalışanlara gerekli dersi veriyoruz. İHA

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