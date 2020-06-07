Çay kıyısına vuran 54 kiloluk turna balığı satıldı

Batman&#8217;da bulunan Botan Çayı&#8217;nda 54 kilo ağırlığında turna balığı kıyıya vurdu. Balık bölgedeki balıkçıları heyecanlandırdı.. Bir balıkçı tarafından Batman&#8217;daki tezgahta satışa çıkarılan turna balığı, kısa sürede satıldı. (DHA). aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/cay-kiyisina-vuran-54-kiloluk-turna-baligi-satildi-5860780","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/cay-kiyisina-vuran-54-kiloluk-turna-baligi-satildi-5860780","pageType":"yazi","pageIdentifier":5860780,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"u00c7ay ku0131yu0131su0131na vuran 54 kiloluk turna balu0131u011fu0131 satu0131ldu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5860780,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/cay-kiyisina-vuran-54-kiloluk-turna-baligi-satildi-5860780/","headline":"u00c7ay ku0131yu0131su0131na vuran 54 kiloluk turna balu0131u011fu0131 satu0131ldu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/07/iecrop/botandhaturna_16_9_1591535501.jpg","author":"Hazar u015eahsuvar","dateCreated":"2020-06-07 16:13:32","datePublished":"2020-06-07 16:13:32","dateModified":"2020-06-07 16:14:57","info":"{"seo_news":"false"}"});