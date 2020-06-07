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Çay kıyısına vuran 54 kiloluk turna balığı satıldı

Batman'da bulunan Botan Çayı kıyısına, 54 kilogram ağırlığındaki turna balığı vurdu. Balıkçıların tezgaha çıkarttığı balık, kısa sürede satıldı. 

16:13 -
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Çay kıyısına vuran 54 kiloluk turna balığı satıldı

Batman’da bulunan Botan Çayı’nda 54 kilo ağırlığında turna balığı kıyıya vurdu. Balık bölgedeki balıkçıları heyecanlandırdı.

Bir balıkçı tarafından Batman’daki tezgahta satışa çıkarılan turna balığı, kısa sürede satıldı. (DHA)

Son güncelleme: 16:14 07.06.2020
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