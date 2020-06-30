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Çaykovski, ‘1812 Uvertürü’ adlı eserinde hangi sese yer vermiştir? İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı…

Çaykovski, '1812 Uvertürü' adlı eserinde hangi sese yer vermiştir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Çaykovski, '1812 Uvertürü' adlı eserinde hangi sese yer vermiştir? sorusu ve cevabı...

22:23 -
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Çaykovski, ‘1812 Uvertürü’ adlı eserinde hangi sese yer vermiştir? İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı…

Kim Milyoner Olmak İster’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. Yarışmada sorulan “Çaykovski, ‘1812 Uvertürü’ adlı eserinde hangi sese yer vermiştir?” sorusu merak konusu oldu. İşte zorlu sorunun cevabı…

Soru: Çaykovski, ‘1812 Uvertürü’ adlı eserinde hangi sese yer vermiştir?

A: Top patlaması
B: Gemi kornası
C: Çay kaynaması
D: Aslan kükremesi

Cevap: A: Top patlaması

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLLERİ

1. Soruyu bilen 500 TL
2. Soruyu bilen 1.000 TL
3. Soruyu bilen 2.000 TL
4. Soruyu bilen 3.000 TL
5. Soruyu bilen 5.000 TL
6. Soruyu bilen 7.500 TL
7. Soruyu bilen 15.000 TL
8. Soruyu bilen 30.000 TL
9. Soruyu bilen 60.000 TL
10. Soruyu bilen 125.000 TL
11. Soruyu bilen 250.000 TL
12. soruyu bilen 1.000.000 TL

Çay Kim Milyoner Olmak İster
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