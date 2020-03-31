Çaykur fabrikasında çalışan 11 işçi karantinaya alındı!

Sosyal medya hesabından gelişmeyi paylaşan Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, fabrika müdürünün imzasıyla gönderilen bilgi notunu da paylaştı.

Zihniderin çay fabrikasından gönderilen bilgi notunda şöyle denildi:

* İş yerimizde çalışan kadrolu teknik işlerimizden Makine Bakım Ustası … sicil nolu M.Ç’nin 30.03.2020 tarihinde Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

* İşçimizin temas kurduğu Makine Bakım Ustaları (6 kişi) Tesisatçı 1 kişi brülorcü 1 kişi sağlık il müdürlüğüne 14 günlük karantina altına alınmışlardır.

* Ayrıca … sicil nolu N.K. 29.03.2020 Tarihinde rahatsızlanıp hastaneye giderek Covid-19 tedbiri nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştır.

* Ayrıca Odacımız F.Y.'da 26.03.2020 tarihi itibariyle karantinasına alınmıştır.

* Toplam 11 işçimiz Covid-19 nedeniyle karantina altına alınmıştır.

“UYARILARI DİKKATE ALMADILAR”

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi de olan Seyit Aslan, corona virüsü sürecinde Çaykur'da işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınması gereken önlemleri defalarca ifade ettiklerini belirterek yönetimin, uyarıları dikkate almadığını gördüklerini söyledi.

Aslan, şöyle konuştu:

* Bugüne kadar ne yazık ki ifade ettiğimiz önlemler göz ardı edildi.

* Zihniderin çay fabrikasında ortaya çıkan bu vaka da bunu gösteriyor.

* Çaykur tüm işçileri corona virüsü testinden geçirmelidir.

* Çaykur genelinde zorunlu işler dışında tüm işçilerin ücretli izinli sayılması, tüm işletmelerin yeniden dezenfekte edilmesi ve daha sıkı önlemlerin alınması istiyoruz.

* Günlük olarak hijyen koşulları sağlansın istiyoruz.

FABRİKA KAPATILDI

Öte yandan fabrikanın idari binası, üretim binası, işçi dinlenme alanları ve bekçi odası, 30.03.2020 tarihinde kapatılarak dezenfekte çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.