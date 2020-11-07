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Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı

Antalya'da bir kişinin yolda yürürken farkında olmadan cebindeki 4 bin 500 lirayı düşürdü. Düştükten sonra rüzgarla etrafa savrulan para yıldan geçen iki kişi tarafından toplandı. Tutanakla polise teslim edilen para sahibine ulaştırıldı.

Güncellenme: 13:58, 07/11/2020
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolda yürüyen bir vatandaş cebindeki 4 bin 500 lirayı düşürdü. Paraları düşürdüğünün farkına varmayan vatandaş yoluna devam ederken yere düşen para rüzgarın etkisiyle uçmaya başladı.

PARALARI TOPLAYIP LOKANTA SAHİBİNE VERDİLER

O anlarda yoldan geçmekte olan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki arkadaş, yerdeki paraları görünce durup toplamaya başladı. Rüzgar sebebiyle dağılan paranın tamamının toplayan iki arkadaş, parayı olayın yaşandığı sokaktaki bir lokantanın sahibine emanet etti.

GÜVENLİK KAMERASINDAN KİMLİĞİ TEPİT EDİLDİ

Parayı teslim alan Çorbacı Hasan lakaplı Hasan Yılmaz, paranın sahibinin bulunabilmesi için 112'yi arayarak bir miktar para bulunduğunu, parayı polise teslim etmek istediğini söyledi. Lokantaya gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri 4 bin 500 lirayı saydıktan sonra tutanak karşılığında telim aldı.

Araştırma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, paranın bulunduğu yerde bulunan işyerinin güvenlik kamerasını izleyerek parayı düşüren kişiyi belirledi. Kısa bir süre sonra parayı düşürdüğü belirlenen ve isminin yazılmasını istemeyen vatandaş, 4 bin 500 lirayı Asayiş Büro Amirliği görevlilerinden tutanak karşılığında teslim aldı. (İHA)

Antalya Emniyet para
Yayınlanma Tarihi:13:55,
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