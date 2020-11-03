Cefakar annenin engelli oğlu için yol çilesi

Giresun'un Çanakçı ilçene bağlı Kahraman Köyü Karaçatak Mahallesi'nde yaşayanların yol çilesi bitmiyor. Evlerine kadar yol olmasına rağmen araçların rampa yüzünden ulaşım sağlayamadığı mahallede yaşayan Nazmiye Özdemir,16 yaşındaki doğuştan engelli oğlu Tolga Özdemir'i okula gidebilmesi için her gün 1 km sırtında taşımak zorunda kalıyor.

Sağlık sorunlarıyka da “Çanakçı Grup Yolu’ndan evimize yaklaşık bir kilometrelik mesafe var. Bu yol açıldı ama araçlar çıkamıyor ve yine yolu yürümek zorunda kalıyoruz.

Her şeyi yine sırtımızda taşımak zorunda kalıyoruz.

16 yaşında doğuştan engelli oğlum Görele Ortaokulu 2. sınıfta okuyor. Onu da sırtımda taşıyarak yola götürüp getiriyorum. Tek isteğimiz yol betonlansa araç ulaşımı sağlansa yeterlidir.

Ben de rahatsızım belimde fıtık var ve aynı zamanda astımım var. Bir de artık her geçen gün kilo alan ve büyüyen bir çocuğum var. Daha ne kadar daha taşıyabilirim bilemiyorum. Yetkililerden ve hayırseverlerden yolumun yapılmasını bekliyorum. (İHA)